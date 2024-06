Ítalo Marenco sale en defensa de Randall Salazar y Omar Cascante

Los presentadores de Giros y Buen día se habían topado en plena transmisión en vivo en una romería y demostraron al aire que se llevan muy bien. Captura de video

Ítalo Marenco sacó pecho por sus colegas Randall Salazar y Omar Cascante, a pesar ambos trabajaban en el programa de la competencia, es decir en Buen Día.

El presentador de Giros defendió a los dos comunicadores luego de que Teletica anunciara que ya no formarán parte de su equipo de colaboradores.

Y es que a Marenco le molestó mucho ver en redes sociales varios comentarios de personas que se alegraban del despido de ambos presentadores.

“No puede ser que despidan a alguien y en las redes existan mensajes como: ‘qué rico’, ‘me alegro mucho’, ‘ya era hora’. Cuando detrás de un trabajo hay una familia que se sostiene, hay planes e iluminaciones. Nos falta mucha empatía”, publicó Marenco en sus redes sociales.

Randall Salazar y Omar Cascante se despidieron este viernes 14 de junio de los televidentes de Buen día.

A pesar de trabajar en otro canal y casi no compartir con ellos, Ítalo no dejó de sentirse mal al saber que sus colegas se quedaron sin trabajito y pensar que no solo ellos sufren por su despido sino su familia también.

El presentador de Repretel demostró una vez más del enorme corazón que tiene.

El año pasado en la tradicional romería que siempre hacen los presentadores de Buen Día el 1 de agosto se toparon de manera sorpresiva con sus colegas de Giros y compartieron transmisión unos minutos demostrando frente a la pantalla que no hay rivalidad entre ellos.