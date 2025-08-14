Ítalo Marenco se jaló su última gran torta en el día de su despedida de Repretel

Despedida de Ítalo Marenco de Giros de Repretel. (Redes/Captura de video)

Este jueves, mientras se despedía definitivamente de Repretel, Ítalo Marenco protagonizó un inesperado “accidente” en plena transmisión en vivo, un momento que tomó por sorpresa tanto a sus compañeros como a la audiencia.

Después de despedirse de sus compañeros de programa y salir por una puerta blanca, uno de sus colegas de producción lo esperaba con una maleta.

“Gracias por todo, Carlos, muchas gracias por todo, ¿oyó?”, dijo Marenco, mientras su compañero le entregaba la maleta y sonaba de fondo la pieza “A todo pulmón”, de Nicho Hinojosa.

Ítalo Marenco se fue de Repretel este jueves. (Redes/Captura de video)

Al despedirse de los televidentes y agradecerles, confesó que se los llevaba en el corazón.

“A la empresa, gracias. Fueron 11 años donde lloramos, reímos y ustedes se convirtieron en mi familia. Nos vemos”, detalló.

Cuando caminaba por el pasillo para dejar su última huella, se detuvo, abrió la maleta y sacó varios objetos: una bola por mejenguero, chile panameño, una chilera, un peine y, finalmente, un queque con el que sufrió un inesperado accidente, pues estaba todo despedazado.

“Dios mío, se abrió el queque. Ahí me disculpan por el accidente, voy a dejarlo aquí”, dijo con los dedos todos embarrados.

Entre las cosas que le dieron a Ítalo Marenco en su despedida, iba un queque. (Repretel/Facebook)

El queque de Ítalo quedó todo estrellado. (Repretel/Facebook)

Sin duda, el detalle de la maleta y su contenido representaba muy bien al comunicador. Cada objeto dejó un recuerdo especial para sus compañeros, recordando con humor las tortas que se había comido a lo largo de los años en el canal.