Ítalo Marenco se volvió a cortar la cara por andar de inquieto (Video)

Ítalo Marenco se puso a jugar con uno de los dinosaurios y salió lesionado. Instagram

Ítalo Marenco, presentador de Giros, de verdad que es como un chiquito que solo se pasa jalando tortas por inquieto.

La última le ocurrió este jueves, ya que por ponerse a jugar con un dinosaurio que llevaron al programa, terminó con toda la cara cortada.

Resulta que el personal de Río Agrio Waterfall, ubicado en Bajos del Toro, en Alajuela, fue a promocionar el parque temático Dinoland y por eso llevaron a varios de los prehistóricos personajes que tienen y que la gente puede apreciar en el tour.

Antes de entrar en vivo, Ítalo se puso a jugar con uno de los bichos para compartir la información con todos sus seguidores de Instagram, pero como parte de sus ocurrencias, le dio por fingir que el dinosaurio se lo estaba comiendo.

El presentador de verdad que perece un chiquito travieso. Instagram

“¡Uy, mae, me mordió!”, dice en el video de sus historias y al quitarse la mascarilla ya tenía los dos cachetes todos cortados.

“Nunca se le metan a un dinosaurio. ¡Otra vez!. ¡Qué muchacho!”, dice mientras mostraba las cortadas.

Hace unos días, Ítalo también se cortó la frente por darle a unas congas con la cabeza, durante la transmisión del programa matutino.

Parte del vacilón

El presentador vaciló que eso le pasa por ser tan impulsivo y no medir las consecuencias de sus actos, pero que al final todo se lo toma con humor.

“Lo único positivo que le veo a esto es que cuando la gente me pregunte, ´¡diay, mae!, ¿qué le pasó?’, yo les puedo decir que me agarré con un dinosaurio y me ganó”, dijo entre risas.

Sus compañeros del programa, como Patricia Figueroa, dicen que ya no saben ni qué hacer con él porque cada vez les pega un susto mayor.

Su esposa Cindy Villalta dice vivir en un puro estrés porque no sabe con qué le va a salir Ítalo en cualquier momento, pero que igual esa forma de ser es parte de lo que la enamoró de él.

Así luce ahora la cara el conductor de Giros. Instagram

Al que sí le hizo gracia la torta fue al actor Álvaro Marenco, papá de la criatura, quien aún sigue internado en el hospital Calderón Guardia recuperándose del covid-19.

Ítalo lo fue a visitar en horas de la tarde y tras contarle la nueva torta que se jaló, dice que su papito le soltó una risilla.