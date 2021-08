Ítalo sobre chasco: “Salgo de la casa pidiéndole a Dios que me bendiga y termino siendo un meme”

Al final, el presentador se disculpó con la pareja. Cortesía. Al final, el presentador se disculpó con la pareja. Cortesía.

El presentador de Giros Ítalo Marenco se pegó la pelada de su vida la mañana de este jueves, al meter las patas durante la cobertura de la campaña de vacunación que se desarrolla en Repretel.

Al macho le encomendaron ir a hablar con las personas que llegaron a vacunarse y en eso se topó a un hombre y una mujer, quienes de una vez intuyó que eran madre e hijo. Ahí estuvo el gran error.

Ítalo los empezó a entrevistar y poco después surgió el “trágame tierra”.

“¿Su grandote es? En este Día de la Madre que venga la mamá a comerse la fila con usted, mis respetos para usted señora”, dijo Marenco, desconociendo que se convertiría en meme.

La señora lo agarró por el lado amable y entre risas le comentó: “no es mi hijo, es mi esposo”. El marido sí se mostró un poco más serio.

Como era de esperarse, el presentador no sabía ni dónde meterse y apeló a la improvisación para salirse como los grandes del colocho en que se metió.

“Es que es un esposo joven y guapo también, ¿han ido a otros lugares a pulsear la vacuna?”, preguntó rápido para cambiar de tema.

Ítalo reaccionó de buena forma al haber metido las patas. Captura de video Ítalo reaccionó de buena forma al haber metido las patas. Captura de video

Aguantando la risa, Marenco dio el pase a sus compañeros en el estudio. Apenas terminó el programa y fiel a su estilo, el macho vaciló con lo que le pasó.

Subió una historia a Instagram donde se le ve dándose por la jupa y diciendo que en televisión en vivo todo puede pasar, además un video en el que camina por los parqueos de Repretel gritando: “lo único que puedo decir es ‘que viva el amor’”.

Antes de eso, habló con la pareja a quienes les pidió disculpas por lo ocurrido.

El presentador ha sido tendencia en redes sociales durante todo este jueves, el video se viralizó y como suele pasar en estos casos, hubo lluvia de memes y de stickers de WhatsApp para gozar con la metida de patas de Marenco.

Obviamente La Teja buscó a Ítalo para confesarlo.

El macho sabe que metió las de andar. Instagram. El macho sabe que metió las de andar. Instagram.

-¿Cómo ha sido la reacción luego de la metida de patas?

Un pacho, uno sale de la casa pidiéndole a Dios que lo bendiga y termina siendo un meme.

-¿Qué pasó después de que dio el pase al estudio?

Yo pensé que era una pregunta normal y mi reacción fue así, jamás pensé que se fuera a hacer tan viral esto. Ya después me quedé hablando con ellos y me contaron que son una pareja superestablecida, tienen cuatro años de matrimonio, a ellos no les importa lo que diga la gente ni la familia, yo me fui supertranquilo porque conocí a una pareja muy bonita y de repente me empiezan a llegar todos los memes.

-¿No se molestaron?

Nada, vieras que pareja más increíble, son lindísimos, ella lo acompañó a la vacunación y se fueron tranquilos y felices, sin saber todo lo que venía después. Los dos muy buena gente.

-¿Qué le dijeron en el canal?

Me vacilaron mucho, pero también me dijeron que a cualquiera le puede pasar, se solidarizaron conmigo y con ellos porque al final, amor es amor, son un matrimonio respetable.

-¿Primera vez que le pasa algo así?

Sí, es la primera vez que paso por la piedra.

-¿Siente que reaccionó bien?

Sí, jamás quise faltar el respeto, fue una pregunta normal, ella contestó normal y seguimos así. Ya los toros y la misma tele en vivo me dan un poco de cancha para reaccionar a diferentes cosas.

-Usted compartió en las últimas horas un recuerdo de su mamá, ¿qué cree que le hubiera dicho ella?

Estaría muy orgullosa porque siempre defendió a las mujeres y estoy seguro que me hubiera llamado en el momento a felicitarme, primero por la educación, por cómo llevé el momento y también para reírse porque a ella le hacían mucha gracia ese tipo de cosas.

Los memes de Ítalo no se hicieron esperar. COrtesía. Los memes de Ítalo no se hicieron esperar. COrtesía.

-¿Le quedó alguna lección?

Que siempre hay que estar preparado para la televisión en vivo porque en cualquier momento se le da vuelta a uno la tortilla.

-¿Quién lo ha vacilado?

Todo mundo, los chats de mejengueros, de excompañeros de Saprissa, la familia. Ya me han mandado memes, uno hasta con Jerry Alfaro y su famoso momento ( un madrazo que pegó en vivo), también muchos stickers, aquí lo que queda es reírse.