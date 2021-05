“El verdadero trabajo fue llevarme de arriba, abajo para cumplir todas las obligaciones, ayudarme a organizar financiera y logísticamente todo lo que necesitaba para dar una buena participación. El verdadero trabajo fue no dormir y no comer en todo el día la noche antes de irnos por todo lo que había que hacer, quedarte de madrugada editando videos para que yo pudiera dormir, trabajar conmigo por horas para poder desarrollar mejor comunicación, lo que tanto miedo me daba.