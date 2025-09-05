Farándula

Ivonne Cerdas obligada a abandonar ensayos de Mira quién baila

Ivonne Cerdas no la pasa muy bien que digamos a 10 días de que el reality de baile de Teletica salga al aire

Por Manuel Herrera
Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
Ivonne Cerdas y Kevin Vera no pasan por un buen momento a 10 días del inicio de Mira quién baila debido a la lesión de la exreina de belleza. Fotografía: Cortesía Teletica Formatos. (Redes/Instagram)

La guapísima Ivonne Cerdas se vio obligada a abandonar, este jueves, los ensayos de Mira quién baila (MQB), debido a que la lesión que sufrió el martes en el tobillo derecho se complicó.

Así lo confirmó Cerdas este jueves, a través de una historia de Instagram, en la que se dejó ver algo triste por la decisión que tuvo que tomar a 10 días del estreno de la segunda temporada del reality de baile de canal 7.

“Todo iba muy bien hasta que, otra vez, el tobillito. ¿Será que en Amazon venden tobillos nuevos? ¿Y si me pido uno?”, dijo miss Costa Rica 2020 como parte de la frustración que siente por su lesión.

Ivonne Cerdas sufre en el cuarto ensayo de Mira quién baila

Ivonne contó que este jueves, en medio del ensayo, el tobillo se le inflamó de nuevo, por lo que tuvo que parar, descansar un poco y ponerse hielo, y aunque pensó que podía seguir ensayando, al final tuvo que suspender las prácticas.

“Es oficial, no voy a poder ensayar. Estoy bien triste porque sí, me ilusionaba mucho poder limpiar más la coreografía, pero no puedo más. Se me inflamó el tobillo, no lo puedo apoyar y lo mejor es cuidarse”, mencionó después.

Ivonne dijo que lo único que le quedaba era repasar la coreografía en la mente y mover los brazos. El miércoles, Teletica comunicó que Ivonne había sufrido un esguince grado uno en el tobillo derecho.

Por dicha, la representante tica en el Miss Universo 2020 cuenta con el apoyo de su bailarín, el mexicano Kevin Vera, quien la está cuidando bastante para que ella se recupere y pueda presentarse en la pista el próximo 14 de setiembre.

Ivonne Cerdas se retira de los ensayos de Mira quién baila

Ivonne no es la única participante del programa que ya se lesionó sin debutar en la pista. Este jueves, Teletica confirmó que Daniel Montoya también pasa por una situación similar.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

