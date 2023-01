Ivonne Montero le da la espalda a Shakira

Después de anunciar que no estará como panelista en el reality show “La casa de los famosos 3″ por compromisos personales, Ivonne Montero elevó un voto de confianza a la cantante venezolana llamada Briella y aseguró que a la chica la plagió Shakira.

“Bueno corazón, no es inspiración, es plagio, sucede mucho en el medio. Yo te diría que, si la tienes registrada, cobres lo que te corresponde. ‘Al César, lo que es del César’, muy linda tu canción”, escribió Ivonne Montero en una publicación que hizo Briella en sus redes sociales, donde expuso el supuesto plagio.

La cantante y compositora venezolana, quien comenzó su carrera musical haciendo covers de reguetón, expresó en un video compartido en Instagram, que estaba en shock, temblando y sin saber qué hacer.

“La canción (’BZRP Music Sessions #53′) es demasiado parecida (a ‘Solo tú’), no son cosas mías, amo a Shakira, la idolatro, he sido fan y es hasta un honor que me plagie, pero no sé qué hacer”, relató.