“Yo no voy a dejar de ser Jacky, seguiré aquí sentada siendo la que conocen, la que puede dar una opinión bajo un argumento, así soy, así me crié, tengo una coraza tan fuerte y tan increíble porque recuerden que cuando empecé a jugar fútbol en el 98 nos costó muchísimo a esas pioneras, no solo a mí, entonces puedo dar mi opinión, con argumentos, pero no tengo por qué cambiar”, aseguró.