Jafet Jerez contó emocionada que está a punto de cumplir un gran sueño

Jafet Jerez hará un intimo concierto con ganador de penúltima temporada de Nace una estrella (MAYELA LOPEZ)

La cantante salvadoreña, Jafet Jerez, anunció muy contenta que hará un sueño realidad porque se unirá a un ganador de “Nace una estrella” en un íntimo concierto.

Jerez se puso de acuerdo con Zorán, quien ganó la penúltima temporada del concurso, y juntos prometen una noche llena de música y mágica.

“Les cuento que el domingo 17 de marzo me estaré presentando en el Jazz Café, pero este concierto no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer nada más y nada menos que con Jafet. Estamos superemocionados, no se pueden perder este show que va a estar increíble”, mencionó el también maquillista.

Ella, por su parte, aseguró que cantar con Zorán es un gran honor y un objetivo que tenía pendiente para este 2024.

“Qué emoción traer otro sueño a la realidad, crear para ustedes un show con un artista de primerísimo nivel como Zorán, era uno de mis sueños para este 2024 y este 17 de marzo lo haremos realidad. Será un repertorio de nuestras presentaciones más memorables de ‘Nace una estrella’ y de los momentos icónicos de nuestras carreras”, anunció la salvadoreña.

El show será el Jazz Café Escazú, a las 7 de la noche y las entradas se pueden adquirir por medio de la página web del lugar, tienen una entrada de 12 mil colones.