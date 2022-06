Jair Cruz disfruta al máximo ser papá de cinco hijos (bueno, de seis)

Jair Cruz tiene cinco hijos biológicos y una sexta hija que creió desde bebé. Instagram

Jair Cruz está acostumbrado a que quienes se meten en todo lo critiquen porque tiene cinco hijos con cuatro mujeres.

Lejos de los señalamientos, él ama tanto ser papá que incluso crió a una niña (hermana de sus dos retoños menores) desde que tenía tres años y la ve también como a una hija.

El locutor, de 44 años, dice estar viviendo una de sus mejores etapas como tata porque ya la mayoría de sus hijos están grandes y puede disfrutar más con ellos. La pasan tan bien juntos que a veces dice sentirse el más inmaduro de todos cuando se apuntan a jugar y a vacilar.

Sus hijos son María Angélica, de 25 años; Valeria, de 24; Fabiana, de 22; Camila, de 22 (hijastra); Jahir, de casi 18 e Isabella, de 12 años.

Aunque es padre soltero, Jair ha procurado criar a sus hijos juntos y, según dijo, la clave para lograrlo es haber sido un papá responsable desde el primer momento a pesar de que la relación con sus madres no funcionara.

Jair es para Camilia como su verdadero padre y ella siempre pasa tiempo con sus hermanastros. Instagram

Nunca falló en el pago de la pensión, ni en estar presente cada vez que necesitaban un abrazo, un consejo o consuelo.

Sus hijas grandes ya trabajan, tienen su carro o novio y aunque comúmente a su edad prefieren pasar más tiempo con los amigos, en esta familia es al contrario porque la relación se ha fortalecido.

María Angélica Cruz es otro de sus orgullos como papá. Instagram

“Siempre hemos tenido una relación bien bonita, pero ahora es distinto porque ya la logística no depende de mí; como están grandes nos organizamos de una manera distinta. Tenemos un chat y siempre es como: ‘¿cuándo nos vemos?’, ‘tal día’, ‘yo llevo esto’, ‘¿quién lleva lo otro?’, ‘¿a dónde vamos este fin?’, es muy práctico. Antes tenía que hacer yo el plan y hacer un viacrucis para ir uno por uno, era una legítima periférica”, contó.

Respeto y confianza

Jair cuenta que es un vacilón cuando la gente lo ve en la calle, o en sus redes sociales, junto a Camila, que es de piel blanca, macha y físicamente en nada se parece a él.

“Cami llegó a mi vida cuando ella tenía tres años y es parte del clan; mis hijos la involucran en todo como si fuera una hermana legítima. Para ella yo soy su papá y para ellos ella es otra hermana”, señaló.

Fabiana es otra de sus grandes amores. Instagram

Como tata de mujeres que es, ya le tocó enfrentar la llegada del primer novio de dos y tuvo que lidiar con los famosos permisos para irse de paseo con los amigos.

“El primer novio que conocí de ellas fue a Esteban, que sigue siendo novio de Vale, y es como otro hijo; mis hijas lo aman, pero yo creo que lo más difícil para mí ni siquiera fue eso (la llegada del novio), fue cuando me dijeron que iban de paseo a la playa y yo: ‘¡¿cómo?!’”.

Isabella era la pequeña de la casa, pero ya creció y ahora tiene 12 años. Instagram

“Con mis hijos he tratado de tener una relación bastante confiable, hasta recuerdo que me pidió (Vale) que le ayudara para que el novio pudiera ir a la playa con los demás amigos porque la mamá se enojaba. Ahí me tocó decirle: ‘no, mi amor. Yo no puedo ser tu amigo, un amigo suyo la cubre y la tapa en esas cosas.

“Yo soy su papá y un papá es más que un amigo, le dije que lo que podía hacer era hablar con la mamá de ella; hablé con mi exesposa y le dije que lo mejor era confiar en ella y desde ese momento ha sido muy bonito porque todos, manteniendo el respeto de hijo a papá, hay cosas así que ellas comparten conmigo y que yo comparto con ellos”, contó.

Valeria es una de sus hijas mayores. Instagram

Papá responsable

El locutor de Neón Radio, emisora on line (virtual), dice que a pesar de ser un completo vacilón con sus hijos no quiere decir sea un tata que se los permite todo, sí es de los que convencen muy fácil para algún permiso, por ejemplo.

Además, contó que a sus dos hijos menores, Jahir e Isabella, son los que más ve entre semana porque él los recoge del colegio y de la escuela, respectivamente, y pasan la tarde en su departamento.

Su único hijo varón, Jhair, cumplirá en los próximos días la mayoría de edad. Instagram

“Esto, más allá de una relación buena, es un tema de responsabilidad. Yo soy un papá responsable con mis hijos, me tocó pagar pensiones alimentarias, siempre he escuchando a hombres que están en contra de eso. Yo siempre he creído que eso es bueno no solo para la mamá y los hijos sino también para uno porque, de una u otra manera, uno crea una responsabilidad”, opina.

“Si un papá no es económicamente responsable con sus hijos no merece absolutamente nada. Entiendo que hay algunos que no tienen para darles (plata), pero tienen amor y están presentes; es una situación que no tiene nada que ver con una buena relación, la relación buena va a ser a partir de la responsabilidad que usted tenga como papá”, dijo.

El locutor no tiene aún idea de a qué lugar lo llevarán sus seis amores este domingo para celebrar el Día del Padre, pero está seguro de que, sea donde sea, pasará rodeado de amor y risas gracias a ellos.

Siempre unidos y son un solo equipo a pesar de las diferencias de edades. Instagram

