Jair Cruz incluyó a periodista con la que tuvo una bronca en su celebración de cumpleaños

El reconocido locutor Jair Cruz está de manteles largos este miércoles 26 de junio y decidió celebrarlo recordando lo feliz que es junto a sus seres más queridos y hasta incluyó a la periodista Jalé Berahimi en su lista.

El animador hizo un video muy emotivo en el que contó que a sus 47 años está muy satisfecho por todo lo vivido, ya que no solo ha amado, reído y llorado, sino también ha pedido perdón.

Justamente, al mencionar esta última parte colocó una foto de la expresentadora de Intrusos de la farándula cuando le preguntó en una entrevista cuándo se iba a hacer la vasectomía.

Dicha entrevista armó una gran bronca entre ellos porque el locutor le respondió: “¡a usted qué le importa!”. Jalé lo cuestionó en ese momento, porque Jair ya iba por su quinto hijo.

El locutor Jair Cruz es el orgulloso papá de 6 hijos. Cortesía.

En una entrevista que nos dio Cruz en el 2022 nos confesó que los dos ya se ofrecieron disculpas por lo ocurrido hace más de diez años y que no existe ningún rencor de por medio.

“He llorado, pero creo que han sido más las veces que he reído. También sé que he hecho enojar a muchas personas (sale la foto junto a Jalé), pero he pedido perdón y sé que también he hecho reír”, mencionó en el audio.

Jair Cruz celebra sus 47 años con este resumen de su vida

Jair dice sentirse aún con un alma joven, con muchos sueños y metas por cumplir y que recibe sus 47 años agradecido con Dios “por la vida que he tenido, por lo que he perdido (puso una foto de su mamá, quien falleció recientemente), pero aún mejor por todo lo que vendrá”.

Además, reconoció que muchas veces se ha sentido solo, pero que sus seis hijos (una es de corazón) han sido su mejor compañía.

Muchos de sus colegas y amigos del medio farandulero lo felicitaron por sus 47 primaveras y por su nueva forma de llevar ahora su vida.