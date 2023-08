Jair Cruz recibió una noticia de una de sus hijas que no es fácil de asimilar para ningún padre

Jair Cruz recibió una noticia de parte de su hija Valeria que lo dejó impactado. (Cortesía)

Jair Cruz quedó con la boca abierta después de conocer la noticia que le dio una de sus hijas.

El famoso animador contó, por medio de sus historias de Instagram, que recibió una noticia que no es fácil de asimilar para él, ya que su hija y el novio, quieren hacer el noviazgo más formal.

“Mi exesposa y yo habíamos hecho un aparta con mucho esfuerzo, pero después de que nos separamos yo me hice cargo del apartamento, pero ahora mi hija Valeria me pidió permiso para irse a vivir ahí con el novio y me pongo a pensar como la vida pasa y como mis hijos van creciendo”, dijo.

Cruz añadió que lo importante para él era darles apoyo, porque su hija es una mujer muy responsable.

“Ahora que están iniciando este proyecto tan bonito entre ellos juntos me encanta que tengan sus sueños y me gusta la idea de tenerla cerquita”, dijo el locutor.

“Uno dice: ’No puede ser, pero bueno, hay que apoyarlos.’ Esteban, el novio de mi hija es un buen muchacho que la ama y la respeta montones y ella también es muy centrada y responsable”.

Valeria hija de el locutor Jair Cruz. Captura

Jair contó que su hija y el novio están iniciando un emprendimiento con el cual les ha ido bastante bien y expresó que lo que más feliz lo pone es que el apartamento está cerca de su casa.

“Ver a mis hijos es impresionante, pero me estoy quedando sin bebés ¿Qué voy a hacer? Valeria está tomando esta decisión y yo a la edad de ella ya me estaba divorciando. La verdad me alegró por ella, eso habla bien de ella y sus valores y estoy agradecido con la mamá por la educación que le dio a mi hija, eso lo valoro mucho”, añadió.