View this post on Instagram

Gracias Rivadavia. La lluvia ☔️ se filtró de invitada pero no espantó a nadie. Una gran emoción volver al #rivadaviacantaalpais y cantar en la bella Mendoza. Nos vemos el próximo sábado en el @teatrocolon ? Seguimos festejando los 50 cantando... 🔅 🔅 🔅 #jairodeoro #jairoenconcierto #jairocantante @300producciones @gastonmontells @festivalunicos