Jalé Berahimi celebró muy sensual los 11 meses de su hijita Julia

Jalé Berahimi posó muy sensual con su hijita Julia en Málaga. (Instagram)

Jalé Berahimi derrochó sensualidad en las fotografías que compartió en redes sociales para celebrar los 11 meses de su única hija, Julia.

La guapísima expresentadora de televisión le está sacando el jugo al verano europeo y se fue con su pequeñita a la ciudad española de Málaga, donde dejó a más de uno con la boca abierta.

Como ya es costumbre en la periodista, deslumbró con su belleza y su cuerpazo al posar frente a la cámara, al “modelar” un vestido negro transparente y unas pocas prendas más oscuras debajo que le taparon lo necesario.

Jalé se ve radiante, sensual y feliz cargando a su hermosa bebita, quien no se queda atrás en belleza, ternura y felicidad.

“Llegamos a los 11 meses”, escribió la exintrusa en Instagram, donde posteó las imágenes.

Tanto amor y belleza en las cinco fotos que compartió, merecen todos los comentarios y “me gusta” que comenzó a acumular la publicación desde el jueves pasado, que fue cuando la hizo.

Jalé Berahimi junto a su esposo y su hija en un viaje que hicieron a Costa Rica hace unos meses.

Ericka Morera, Nicole Aldana, Ana Lucía Vega y Yolanda Soler, fueron algunas de las famositicas que no se contuvieron a comentar el posteo de la exparticipante de Dancing with the Stars.

“No puedo”, “Hermosas”, “Mi amor linda”, “Mis amores. Demasiado. Las amo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la exótica morena.

Recordemos que Jalé vive en Londres desde el 2019 porque su esposo, el atractivo empresario Robert Atkinson, es inglés.