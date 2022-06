Jalé Berahimi está a dos meses de recibir su mejor regalo de cumpleaños

Ambiente Fan Fest Estadio Nacional / fotos John Durán (JOHN DURAN)

Este jueves la expresentadora Jalé Berahimi celebró su cumpleaños número 37 y, según nos dijo, ningún regalo se compara con el que está por recibir dentro de dos meses, su hija Julia.

A la morenaza nos la encontramos en la actividad del Estadio Nacional, donde muchos famositicos llegaron a ver el partido de la Selección Nacional el martes anterior, y aprovechamos para conversamos con ella sobre cómo va su embarazo.

Jalé llegó luciendo su hermosa pancita de siete meses, la cual dice le gusta mostrar a los cuatro vientos porque es lo mejor que le ha pasado en la vida, por eso no le gusta ocultarla con maternales.

“El embarazo va superbién, estoy demasiado contenta, no puedo quejarme, Julia se porta muy bien”, dijo.

Jalé vino unos días al país para celebrar junto a sus amigos más cercanos su cumpleaños. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La exconductora de Intrusos de la farándula nos contó que está disfrutando a más no poder de su embarazo y que se vino a pasar unos días al país no solo para festejar su cumpleaños con sus amigas, sino porque tenía asuntos que atender con su tienda y marca de vestidos de baño.

“Costa Rica siempre me trata muy bien, pero no es lo mismo venir a trabajar con la panza porque uno se cansa más, pero aquí estamos disfrutando los últimos días que me quedan”, mencionó.

[ Jalé Berahimi reveló el sexo de su bebé y ya sabemos hasta su nombre ]

Doble nacionalidad

La guapa regresará este lunes a Inglaterra, donde vive con su esposo, Robert Allen Atkinson, el cual dice está igual de loco y ansioso con la llegada de la bebé.

En cuanto al parto contó que su deseo es que la pequeña nazca en tierra británica y que más adelante también tenga la nacionalidad costarricense.

La bebé de la expresentadora nacerá en agosto como para el Día de la Madre. Instagram

La Negra, como le dicen sus amigas, agregó que por ella hasta ahí llegó la fábrica de bebés y que el nombre de su hija es en honor a la otra mujer que más ama, su mamá.