Jalé Berahimi nos confesó cuál es el secreto para mantener ese cuerpazo de infarto

Esa cintura de avispa y abdomen plano que tiene Jalé Berahimi es lo que más le piropean. Instagram

Jalé Berahimi empezó a hacer ejercicio desde que tenía 15 años, pero no fue hasta hace unos 12 años atrás que se lo empezó a tomar muy en serio.

Hacer abdominales, levantar un poco de pesas y trotar son parte de su rutina diaria, pero hay un ejercicio que más le encanta hacer y el que asegura que es el que mejor resultados le ha dado para tener ese cuerpo de infarto.

De hecho, muchas de sus seguidoras siempre le preguntan que cómo hizo para recuperar el abdomen plano que tenía antes de quedar embarazada y nos contó cuál es su secreto.

“El abdomen cuando vos ya lo has trabajado siempre el abdomen tiene memoria, el abdomen está fuerte, entonces, las planchas son matadoras, pero es el ejercicio más excelente que existe para fortalecer y sinceramente las amo”, dijo.

Jalé acaba de ser mamá hace casi un año y ya recuperó la figura que tenía antes de quedar embarazada. Instagram

La expresentadora de Intrusos de la farándula también confesó que le gusta mucho hacer abdominales y ejercicios que tenga que ver con fortalecer sus brazos, pues ahora debe andar alzando a Julia, su hija de casi un año.

Eso sí, ella asegura que entrena todos los días y que cuando no lo hace se siente con poca energía porque ya se ha convertido en un hábito.

“Entreno en la casa porque con la bebé ya es un poquito más complicado ir al gimnasio y toda la cosa, entonces, mi coach (entrenadora) que ha estado conmigo todos estos años, que incluso fue la que también me entrenó durante el embarazo, ella siempre me pasa una rutina diaria, hacemos virtual y cuando estoy en Costa Rica entreno con ella”, contó.

Además, parte de sus consejos para tener un buen trasero es levantar pesas con las piernas para que el músculo de esa parte del cuerpo se fortalezca y las ponga bien paraditas y rendonditas.

La expresentadora de Repretel confesó que hacer ejercicios mínimo cinco días a la semana y sin fallar. Instagram

El ejercicio te da un cambio positivo físico, pero más importante el sicológico, así que mamitas nunca es tarde para quemar el tocino”. — Jalé Berahimi

Nada de excusas

La exfigura de Repretel aclaró que no solo basta con tener una buena rutina de ejercicio sino que también tiene que ver mucho la alimentación y que en su caso se basa mucho en un consumo alto de proteínas.

Y aunque no pareciera tampoco se restringe mucho en las comidas porque también le encanta darse uno que otro gustico como comer chocolates y tomar vino.

Jalé le mandó un consejo a todas aquellas que acaban de ser mamás o que aún no se deciden por hacer algo de ejercicio para motivarlas de que sí se puede llegar a tener el cuerpo soñado siempre y cuando no se ponga excusas.

“Yo no soy ninguna experta en fitness, pero lo poquito que sé porque me encanta todo esto del ejercicio y la salud, le digo a las mamitas porque simple y sencillamente les va a cambiar la vida. Hacer ejercicio es salud, es vida, es que tengás un día positivo, lleno de energía, es una liberación de endorfinas impresionante y te va a ayudar con el estrés, el mal humor y tenemos que hacerlo por nosotras y no por nadie más”, dijo.