Jalé Berahimi responde a quienes la cuestionan por tomar vino y amamantar

Jalé Berahimi defiende que puede tomar vino y amamantar. Instagram.

Jalé Berahimi está disfrutando al máximo su etapa como madre, pero eso no quiere decir que dejará de hacer las cosas que le gustaban antes de serlo, por ejemplo, tomarse un vinito.

La guapa expresentadora del desaparecido programa Intrusos de la farándula respondió a la consulta de varios seguidores suyos en redes sociales, quienes le cuestionaban que en muchas de sus historias y publicaciones aparece tomándose una copita mientras está en periodo de lactancia.

“Me han estado preguntando montones. Uno sí puede tomarse los vinos, el hecho de estar amamantando no quiere decir que no puede volver a tomar. Le pueden preguntar a un profesional o ir a Google y buscar la respuesta. Por una copa de vino que nos tomamos, tenemos que esperar dos horas para poder amamantar a mi bebé.

“Una noche que yo tome la decisión de cenar con una copa de vino delicioso, me espero dos horas, me saco la leche que se me acumuló y luego amamanto a mi bebé, además también existen los extractores. para usarlos previamente (a tomar)”, dijo.

Agregó que ya el toque lo tiene medido y por eso, sabe que si va a salir y va a tomar, antes tienen que dejar la comidita lista para su retoñito.

“Por cada copa se dice que son dos horas para volver a amamantar, si salgo a cenar y me tomo dos o tres copas de vino, que me saben exquisitas, que se los recomiendo porque también necesitamos ese ratito para nosotros, no por ser mamás tenemos que sentirnos esclavas y necesitamos divertirnos. Me espero unas seis horas y esa noche no amamanto a mi bebé pero, antes de irme a dormir me la extraigo y la boto (la leche), me da lástima pero es necesario”, añadió la mamá de Julia.