Jalé Berahimi reveló lo más difícil de llevar su maternidad fuera de Costa Rica

La expresentadora de televisión Jalé Berahimi está feliz de la vida, entre su faceta como profesional y su vida de mamá. José Cordero. (Jose Cordero)

A Jalé Berahimi la delata el brillo en su mirada. La guapa está que no se cambia por nadie y está contentísima con el rol de mamá.

La pequeña Julia tiene 8 meses y la periodista aprovecha cada minuto que tiene con su bebita para chinearla y verla crecer.

Hace un par de semanas Jalé llegó al país para dedicarse a sus compromisos de trabajo y en medio de su apretada agenda conversó con La Teja para contar cómo vive la maternidad y su vida en el Viejo Continente.

LEA MÁS: Jalé Berahimi celebró este domingo algo muy especial y tierno

- ¿Cómo va todo?

La verdad estoy muy bien gracias a Dios, me siento muy bendecida, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, como mamá, como esposa, como hija, como amiga. Uno simple y sencillamente que no se quiere cambiar por nadie.

- ¿Y Julia?

Está superbién, creciendo de una forma impresionante, en un abrir y cerrar de ojos crecen y en este par de semanas que llevamos en Costa Rica ya comenzó a gatear, se levanta sola, sosteniéndose de cositas, y verla cómo va progresando día a día me derrite y me siento más que agradecida de vivir estos momentos con ella.

Su bebita Julia, de 8 meses ya está empezando a gatear. Instagram.

- Su vida en Inglaterra contrasta con lo que hace acá...

No puedo decir que soy experta, que soy la mejor mamá, porque nadie es perfecto, pero sinceramente, con lo que he aprendido día a día, simple y sencillamente con solo el hecho de estar sola con mi bebé.

Me sorprendo de mí misma, llego y digo: ‘wow, soy una supermamá', la verdad. A veces te meten miedo, te preguntan: ¿cómo vas a hacer solita?, ¿por qué no tenés una niñera? Mi vida allá es completamente muy diferente a mi vida aquí.

Aquí paso trabajando, en eventos, tengo cosas que hacer, es un poco más indispensable que alguien me ayude y gracias a Diosito tengo a mi mami que me ayuda montones (doña Julia) y tengo a una niñera superespecializada de Serena Care que está conmigo 24/7, porque es muy importante con quién dejamos a nuestros hijos.

LEA MÁS: ¡Santo Dios! Jalé Berahimi hizo una sensual sesión de fotos con poquita ropa

Pero allá mi vida es dedicada a mi hija y mi esposo 24/7, entonces estar con mi bebé, aprender, ser mamá todos los días me llena muchísimo y nada es difícil, creo que tenemos que llenarnos de paciencia y aprender de nuestros hijos.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de llevar la maternidad sola?

El postparto, todas las mujeres lo vivimos diferente. Me volví supersensible, un día muy difícil para mí fue cuando a la bebé le empezaron a salir los dientes, estás muy sensible, ver a la bebé superirritada, cualquier cosita me sacaba las lágrimas.

Quería entrenar y no podía, porque la bebé me demandaba demasiado, verla incómoda, que la pasaba mal, me mató, no sabía qué hacer, pero gracias a Dios mi esposo es un excelente papá y entre los dos y los consejos lo sobrellevamos, porque así estuvimos unos cuatro días.

Yo le digo a las mamás que todo pasa, esos momentos difíciles se superan y hay que disfrutar la maternidad.

La maternidad le cayó como anillo al dedo. Jalé luce espectacular. Instagram.

- ¿En quién se refugia cuándo no sabe qué hacer con respecto a Julia?

Con mi mamá, pero las mamás siempre dan consejos a la antigua, un ejemplo, la bebé tiene hipo, entonces ella me dice que le ponga un papel en la frente, como cosas de antes, pero también tengo que admitir que mi amiga Johanna Ortiz ha sido un pilar para mí en esto de la maternidad y prácticamente ‘Nana’ ha sido una gran ayuda.

- ¿Cómo es su vida en Inglaterra?

Me despierto con la bebé, le hago desayuno, me hago desayuno, luego le hago un poco de estumulación, jugamos, leemos un libro, ella hace su primera siesta y yo corro y empiezo a ordenar la casa.

Le dedico tiempo a ella, cuando hace la segunda siesta aprovecho para entrenar, mi esposo llega a la casa, preparo la cena, me gusta tener ordenada la casa.

Me encanta que esté todo ordenado, no puedo salir de la casa si la cama no está ordenada, si la ropa no está lavada. Esa es la vida que llevo allá, me gusta.

Cuando estoy acá, en el corre corre se rompe la rutina, pero la disfruto un montón y a veces ya estoy deseando volver a Inglaterra, me gusta la posibilidad de vivir ambos trabajos.

LEA MÁS: ¿Es Jalé Berahimi o Kim Kardashian? Tica sorprende con su gran parecido a la socialité

Un momento único

- Estaba en Inglaterra cuando se dio la coronación del rey Carlos III. ¿Cómo lo vivió?

Eso es impresionante, acá en Costa Rica la gente se vuelve loca cuando juega la Sele. Allá fue con la coronación. Fue una cosa de locos, decoraron todas las calles, entonces vos veías los pueblitos, las urbanizaciones decoradas con banderas, la gente se sienta a ver la coronación, hacen “barbecues” (parrilladas). Ese día cayó una lluvia terrible y la gente disfrutó con vino, con cerveza.

Había gente en Londres acampando para presenciar la coronación. No todos los días ocurre un suceso como esos.

- ¿En dónde la vio?

La disfruté en casa de una pareja de amigos, que decoraron su casa con banderas, hicieron una parrillada, tomamos vinito, comimos delicioso y la verdad es que disfrutamos bastante.

- ¿Decoró su casa para la coronación?

No, no. Me encanta decorar para Navidad, para Halloween; me encanta cuando llega el verano y puedo decorar mi casa con plantas, pero decorar por cada evento no.