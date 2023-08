James Angulo tiene a Pavas de cabeza por su participación en Nace una estrella

James Angulo tiene 19 años y competirá por su sueño de ser artista en Nace una estrella. (Cortesía)

La participación de James Angulo Torres en Nace una estrella tiene a los vecinos de Pavas muy felices y emocionados, al punto que las felicitaciones y los mensajes de buenos deseos no dejan de lloverle al joven de 19 años.

El viernes pasado, canal 7 confirmó que James es una de las 12 estrellas que competirán en la categoría de adultos del concurso de canto, y eso llenó de orgullo y alegría a la gente del barrio Lomas del Río, donde vive el muchacho.

LEA MÁS: Participante se ataca a llorar en pleno escenario de Nace una Estrella

La Teja habló con James para conocer cómo han sido estos últimos días después de que se hiciera público su participación en Nace una estrella, ya que la segunda audición del estudiante del Liceo de Pavas fue de las más gustadas y comentadas en redes sociales.

¿Pensó que iba lograr un cupo en Nace una estrella?

No lo dudaba porque me sentía muy seguro de mí mismo y porque tenía a Dios conmigo, pero la verdad es algo que no me esperaba. Es increíble y estoy muy contento.

Usted dedicó sus audiciones a la comunidad de Pavas, ¿cómo han reaccionado con la noticia?

Salgo y me felicitan mucho y me abrazan; me quieren mucho. Representar a Pavas, y no solo a Pavas sino a todo Costa Rica, es muy importante para mí porque es enseñarle a otros países que en Costa Rica sí hay mucho talento.

Los papás de James Angulo dicen que él canta desde bebé, pero el ahora muchacho dice que lo hace desde los siete años. (Cortesía)

¿Qué le dicen sus vecinos cuando lo ven en la calle?

Me preguntan si se pueden tomar fotos conmigo, me piden fotos y me dicen: ‘Ay, mi amor, es que yo recuerdo cuando usted era un niño y ahora va a ser todo una estrella’. Todas esas cosas tan bonitas que me dicen las personas me llenan bastante y todas esas muestras de cariño me hacen pensar en hacer las cosas mucho mucho mejor.

LEA MÁS: Consuegra de Glenda Peraza quedó por fuera de Nace una estrella

¿Entonces ya la estrella nació en Pavas?

La verdad es que sí, siempre manteniendo la humildad que es lo principal y muy contento del recibimiento de mi pueblo y de mi país. Es un recibimiento bastante hermoso.

¿Fue la primera vez que intentó entrar a Nace una estrella?

No, en el 2021 tuve mi primera audición y hasta ahí quedó.

Pero ese año usted ganó el Tour Chiky…

Primero fue la audición de Nace una estrella y después el Tour Chiky, pero yo creo que Dios nos pone en cada lugar en su momento. El tiempo de Él es perfecto y en el 2021 me esperaba el Tour Chiky que gané ese año, gracias a Dios.

¿Qué significa estar en Nace una estrella?

Es una oportunidad muy grande y muy preciosa que quiero disfrutar, gozar, sentir y vivir, porque mi objetivo en las cosas que participo siempre ha sido disfrutar de la mejor manera y vivir el momento.

James Angulo tiene dos hermanos: uno de 13 y otra de cinco. Su familia está feliz con su participación en Nace una estrella. (Cortesía)

LEA MÁS: Ellos son los finalistas de Nace una estrella

¿Desde hace cuánto canta?

Mis papás dicen que canto desde que era bebé, pero yo, que me acuerde, desde los 7 años.

¿Heredó el talento de alguien de la familia?

En la familia de mi papá cantan precioso. Hay guitarristas, músicos, y tengo tías y primas, y mi papá y mi abuelo que tienen una voces maravillosas. Creo que ellos fueron los que me heredaron este gran talento.

¿Qué le gusta de la música?

Darles una sonrisa a las personas en cada actuación o presentación y llenarles el sentimiento de la canción. Siempre digo que es arte el interpretar, el cantar, el transmitir a las personas lo que están sintiendo, para mí es algo que me llama mucho en la música.

James Angulo ganó en el 2021 el Tour Chiky. (Alonso Tenorio)

¿Qué género musical le gusta más?

Me gustan mucho los boleros, la música balada y los flamencos.

Su segunda audición en Nace una estrella fue muy emotiva, ¿por qué se atacó a llorar con “Hoy quiero confesar”, de Isabel Pantoja?

Fue la emoción que sentí en ese momento, me metí demasiado en la canción. A mí me pasa que me meto mucho en las canciones y cuando canto una que está contando la historia de otra persona, siento como si la historia fuera mía, y al cantar con aquel sentimiento, con aquel amor, con aquella dulzura, me llevó a eso. Realmente, las lágrimas fueron de mucha emoción.

Como la mayoría de los participantes usted no tiene experiencia en televisión, ¿cómo ha sido encontrarse con la pantalla en estos primeros días?

La experiencia de la tele la estoy viviendo increíble. Le digo a mami que me siento como un artista cuando voy a cambiarme y veo las luces, el maquillaje, el peinado... y digo: ‘Dios mío, esto es irreal’. Es algo que siempre soñé, pero en mi vida nunca lo pensé y el cantar, ver las cámaras y conocer personas maravillosas, está haciendo de esto una experiencia increíble.

¿Cómo va a llevar su participación en el programa con sus responsabilidades estudiantiles?

En el colegio me están brindando todo el apoyo, porque esto de la música ha sido toda una travesía en mi vida. Les agradezco a todos los profesores por el apoyo que me han dado. Estudio con un programa que se llama Plan Nacional, que es donde hay chicos con discapacidades cognitivas que aprendemos por poquitos.

¿Tiene alguna condición especial en su aprendizaje?

Nosotros somos chicos que aprendemos de manera diferente. Hay chicos con síndrome de Down, déficit de atención, autismo… En mi caso, tengo déficit de atención, me cuesta mucho comprender y analizar las cosas, y esta oportunidad en Nace una estrella me hace sentir muy orgulloso también porque voy a representar a estos chicos y esta parte del Liceo de Pavas.

Segunda audición de James Angulo en Nace una estrella

LEA MÁS: Cantante Dani Maro “revuelca” las emociones al celebrar que está en Nace una estrella

¿Se ve a futuro como un gran cantante?

El límite es el cielo, pero me encantaría alzar un Grammy y dedicárselo a todo mi país, a todo Costa Rica, ese sería mi mayor sueño y sí, me visualizo como un gran artista y un gran ejemplo a seguir.