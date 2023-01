Jeancarlos Canela también opinó sobre canción de Shakira: “Con o sin niños no es la manera”

Jeancarlos Canela fue otro cantante que opinó sobre el nuevo éxito de la colombiana. Foto: Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

El cantante Jeancarlos Canela también reaccionó a la nueva canción de Shakira y Bizarrap y sus comentarios dieron mucho de qué hablar.

El también cantante utilizó sus redes y empezó diciendo que la canción le gustó mucho y que la colombiana es una gran artista, mientras que del argentino opinó que “es un capo”.

“El arte es un tema aparte. El asunto es que hay niños de por medio”, dijo la expareja de Gaby Espino y padre de su hijo menor, Nickolas.

Luego entre risas mencionó: “Si Gaby Espino y yo publicamos las tiraderas que nos hemos dicho entre nosotros, la tiradera de Shakira sería un chiste.

“Con o sin niños no es la manera más saludable de lidiar con tu dolor, pero cuando hay niños de por medio pensar que esto no les va a hacer daño, es ser ignorante”, agregó Canela.

Definitivamente la nueva canción de Shakira es tema mundial y hasta entre sus mismos colegas hablan de la tiradera. Instagram (Bizarrap)

“Ahora, ser padre o madre no es sinónimo de ser perfectos. Todos somos humanos y cometemos errores y algo me dice que Shakira en un futuro y desde un lugar distinto, cuando ya haya sanado, se va a sentar con sus hijos y explicarles que no fue la mejor manera de enfrentar la situación y aprenderán de esa lección”, dijo.

Además, aclaró que para él “había mejores formas de reaccionar y más saludables para los niños y para ella también”.

“Para mi percepción la canción muestra una mujer herida, no una mujer empoderada y, ok, cool, esa es la realidad y el dolor nos vuelve reactivos e impulsivos a veces. Leo la letra y veo contradicciones. Dice: ‘una loba como yo no está pa’ un tipo como tú’, pero, sin embargo, le está dedicando una canción completa donde los insulta a él y a su pareja mientras él está paseando por ahí con su nueva novia facturando y sin llorar, la verdad”, mencionó.

El artista además recalcó que como hombre no apoya “lo que hizo Piqué y más teniendo una familia”. “Eso es sagrado”.