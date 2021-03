Cuando Sánchez le preguntó si había relación con la pequeña señaló: “Estamos con sicólogo con la nena porque ha sido una situación un poco incómoda, esa exposición era innecesaria y al final yo no quisiera pensar en la niña cuando vea los recortes de periódico porque eso no tiene razón de ser, ya yo había pasado por algo así y lo que hay que hacer es no exponer a tus hijos. Sobre todo que no se gana algo con que la gente lo lea”.