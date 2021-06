“Cuando papi estaba luchando contra la depresión él me decía que no sabía qué hacer y yo siempre le decía que había que echarle muchas ganas, que siempre había que luchar aunque las cosas fueran cuesta arriba. Mientras papi pasaba por eso, fui a visitar a una muy buena amiga que estaba embarazada y que le detectaron leucemia. Cuando fui a verla hablamos de la depresión de papi y ella me dijo que que extraña era la vida, que mientras unos no querían vivir, otros como ella estaban luchando por hacerlo. Para resumir, los dos perdieron la batalla”, narró.