Jeff On recibe un duro golpe antes de la final de Nace una estrella

Jeff On se quedó con las ganas de conocer a su sobrino y compartir con su hermana porque se tuvieron que devolver a España. (MAYELA LOPEZ)

Este jueves les contamos que una hermana de Jeff On estaba retenida en el aeropuerto internacional Juan Santamaría con su hijo porque el pequeño, de 4 años, no tenía los documentos necesarios para ingresar al país.

El finalista de Nace una estrella compartió en su cuenta de Instagram un video de ambos donde se están despidiendo dentro de un avión, ya que les tocó devolverse a Madrid, España, donde viven.

“Volveremos a tu Costa Rica”, dice el niño en el video que le envió su hermana Astrid Donado la noche del jueves.

Lo más doloroso es que por lo visto el venezolano no conocía a su sobrino, Tobías, y este sería el primer encuentro entre ellos.

“Mi bebé, te amo. Pronto nos conoceremos”, escribió el cantante.

Astrid y su hijo Tobías venían de sorpresa para apoyar a Jeff On en la gran final de Nace una estrella, pero el menor no tenía la visa que el país le exige a los ciudadanos venezolanos para ingresar. Aunque ella sí tenía sus documentos al día, no dejaban ingresar a su hijo y obviamente, no lo iba a dejar solo.

Jeff On no pudo conocer a su sobrino

Ellos llegaron al país el miércoles y por más que explicaron al personal de Migración del aeropuerto la situación, que solo venían para la final del programa de Teletica y luego se regresarían a España, no fue posible que los dejaran pasar.

La otra hermana de Jeff On fue la que planeó este encuentro entre ellos, el cual sería sorpresa, pues él no estaba enterado de la situación hasta que le contaron que estaban retenidos en el aeropuerto.

El sobrino de Jeff On, finalista de Nace una estrella, por lo menos se notaba feliz y prometió volver a Costa Rica.

La final de Nace una estrella es este domingo 19 de noviembre, a partir de las 7 p.m., por canal 7.