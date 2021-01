Siempre tuvimos la idea de grabar juntos, porque ya hemos trabajado juntos en otras cosas. Definitivamente, estábamos esperando que apareciera la canción correcta. Me acuerdo que grabé “Cosita linda” un jueves en la noche y el domingo me llamó Pitbull para felicitarme porque la escuchó. En esa conversación me dijo que quería sumarse, que iba a hacerle una nueva versión y honestamente no imaginaba mi canción con Pitbull, pero cuando escuché lo que hizo se me erizó la piel. No se planeó, fue simplemente que las estrellas se alinearon.