“Estaba triste, me puse un poco triste porque había muchas expectativas. Recibí tantas buenas críticas, más que nunca en toda mi carrera. Hubo muchos titulares de ‘será nominada al Óscar’, ‘Sí pasará’, 'Si no la nominan tendrían que estar locos’. Entonces estoy leyendo los artículos y pienso: ‘Ay, Dios mío. ¿Pasará?’. No pasó y me sentí un poco decepcionada", se sinceró la Diva del Bronx, de 50 años, durante su participación el sábado en un evento de Oprah en Inglewood, California.