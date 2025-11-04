Jennifer Segura, de Teletica, se sometió al procedimiento estético que nunca imaginó hacerse

La periodista Jennifer Segura sorprendió en las últimas horas al contar que hace unas semanas se sometió a un procedimiento estético que nunca imaginó que se haría.

Segura, presentadora del programa de canal 7, Buen día, habló sobre el arreglito que se hizo en un video que compartió en redes, en el cual presumió cómo luce con el cambio.

Jennifer Segura es presentadora de Buen día, revista matutina de canal 7. Fotografía: Instagram Jennifer Segura. (Instagram/Instagram)

“Realmente no había pensando en hacerme algo”

“Hice algo y quiero contarles; de hecho, nunca me imaginé que iba a hacer algo así hasta que había vestidos que no me quedaban, escotes que en realidad evitaba porque me quedaban grandes y, a veces, tenía que usar ‘push up’ (sujetador que realza el busto) y, realmente, no había pensado en hacerme algo, porque no había encontrado un procedimiento que se ajustara con lo que yo quería”, dijo Segura.

Jennifer detalló que se hizo una armonización de senos, un procedimiento que eligió porque quería un resultado natural y que no la sacara de su rutina y sus compromisos.

“Es un procedimiento mínimamente invasivo que, en mi caso, me ayudó a dar un poquito más de volumen (en los senos) sin necesidad de cambiar de talla de brasier”, contó.

Jennifer Segura se hizo este arreglito estético

Sin muchos detalles

La figura de Teletica no especificó cuándo se sometió al procedimiento, pero sí dijo que se lo hizo un sábado. El domingo vivió su día con normalidad y el lunes regresó al trabajo sin problema.

“Ese día solamente me tomaron una vía, me pasaron unos antibióticos, me sedaron porque no es con anestesia y en cuestión de 15-20 minutos yo ya estaba lista. El día del procedimiento salí caminando, al día siguiente era domingo, el lunes ya estaba trabajando, a los 15 días ya estaba entrenando y al mes me estaban dando de alta para entrenar aún más fuerte”, mencionó.

Jennifer Segura contó que el procedimiento que se hizo fue mínimamente invasivo y no la sacó de su rutina. Fotografía: Instagram Jennifer Segura. (Instagram)

Jennifer compartió imágenes del día que le hicieron el arreglito así como el resultado final del procedimiento.