La carismática periodista Jennifer Segura renunció a Canal 7. Así lo informó Televisora de Costa Rica a través de Teletica.com.

Jennifer Segura renunció al canal del trencito.

Según el comunicado oficial de la televisora, Segura, quien anteriormente había estado en Repretel, decidió aceptar un nuevo reto profesional en el campo de la comunicación corporativa.

Jennifer expresó que su paso por Calle 7 fue una experiencia revitalizadora y que se va con el cariño de todos sus compañeros, indica en la nota del medio digital.

Segura le dijo a Teletica.com que “Dejar el programa fue una decisión difícil que medité muchísimo, pues estoy muy agradecida por la posibilidad que me dio Teletica de participar del nacimiento de un nuevo programa. Sin embargo, la vida me puso frente a una oportunidad que me permite diversificar totalmente mi carrera profesional con una mayor orientación hacia la comunicación corporativa, las relaciones públicas y el mercado”, expresó Segura.

El espacio se transmite de lunes a viernes a las 11 a.m.

Su lugar como presentadora del espacio mañanero será ocupado por la exMIss Costa Rica, María Teresa Rodríguez, quien se mostró muy feliz por la oportunidad que le brindan en la empresa televisiva.