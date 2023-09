Jenny Ramírez recordó cuando ganó concurso de La Teja y cómo con el premio se hizo empresaria

Jenny Ramírez ya modela muy poco porque está dedicada a su profesión y su emprendimiento. Cortesía

Jenny Ramírez fue hace algunos años una de las modelos más cotizadas del país y ganó bastante popularidad luego de ganar un concurso de La Teja en el 2011.

Desde que ella se convirtió en la portada de nuestro calendario de aquel entonces, se ganó el cariño de nuestros lectores no solo por su belleza física sino porque además siempre demostró ser muy simpática y trabajadora.

Ahora ella solo modela para ciertas marcas y confesó que jamás olvidará aquella época en la que salía en el periódico o participaba de alguna pasarela porque gracias a ese trabajito hoy tiene su propia tienda virtual JRG, cuya letras significan J de Jenny, R de Rigoberto, por su fallecido papá y G de Grace, por su mamá.

En el 2011 ella ganó un concurso de La Teja y desde ahí inició su sueño de tener su propio negocito.

Esta vecina de San Sebastián sacó del baúl de sus recuerdos unas fotos de cuando fue nuestra ganadora y nos contó que con el premio en efectivo que le dieron inició su emprendimiento.

“Fue una etapa muy bonita y un momento muy importante en mi vida, el premio del millón de colones lo usé para iniciar con el emprendimiento y todo lo invertí en mercadería, desde ahí fue cuando arranqué a traer cosas para vender, luego me puse mi página virtual y hasta el día de hoy sigo en eso. La verdad eso fue un gran impulso para mí”, dijo la guapa.

Jenny dice tener miles de anécdotas de aquella época, pero que lo que más recuerda es el cariño de la gente cuando iban a las giras y le pedían fotos o firmar el periódico.

Jenny dice que nunca olvidará el cariño de la gente cada vez que salían de gira con el periódico. Cortesía

“Se sentía uno como superfamoso, de verdad que fue una experiencia que me quedó de por vida. Todavía la gente me recuerda en la calle cuando salía en el periódico y a veces me reclaman que por qué no volví a salir”, mencionó.

La ahora empresaria, de 37 años, contó que su deseo es más adelante poner su tienda virtual en un local, pero por el momento lo que está haciendo es expandir la oferta porque ya no solo vende ropa de mujer y de hombre sino que está trayendo juguetes para niños.

“Sigo trabajando en modelaje, pero ya más formal para una agencia específica porque soy licenciada en Mercadeo y Ventas, entonces, a ellos les trabajo no solo como modelo sino también como supervisora de ruta”, contó.