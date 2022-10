Jessi Uribe se fue con un ‘blazer’ hecho por diseñadora nacional valorado en 1000 dólares

Priscilla Delgado contó que duró una semana haciendo el 'blazer' para regalárselo al colombiano. Cortesía

El cantante colombiano Jessi Uribe no solo se fue del país con el corazón hinchado por todo el amor que le transmitió su público tico sino que en su maleta llevaba un regalo muy especial que le hizo una diseñadora nacional.

Minutos antes de salir al escenario, el domingo anterior en el Estadio Nacional, el intérprete de “Si me ven llorando” recibió la visita en su camerino de Priscilla Delgado, quien le hizo un ‘blazer’ completamente original y pensado en sus gustos.

Esta no es la primera vez que la diseñadora sorprende a un artista internacional con un saco hecho por ella, pues en junio pasado le regaló uno a los venezolanos Servando y Florentino, quienes lo usaron durante su concierto.

Priscilla contó que un ‘blazer’ de ese tipo cuesta en el mercado unos 1000 dólares, es decir más de 600 mil colones, por toda la pedrería y los brillos que se le pusieron.

“Fue inspirado en él, en el estilo de música regional ranchero colombiano, quise meterle mucho brillo y muchos cristales de Swarovski para que llame bastante la atención cuando lo use. Esta vez dijo que no se lo pondría porque le iba a dar mucho calor y ya había elegido su traje”, explicó la diseñadora.

Jessi Uribe se presentó el domingo en el Estadio Nacional. Archivo

Ella es hermana del cantante nacional Cheko, quien conoce al productor colombiano George Parra, del estudio Salvaje Music, con el que Uribe también ha trabajado en Medellín, y por eso tuvo acceso al artista previo a su presentación.

Además, contó con la ayuda de la promotora de artistas Mónica Coll para tener acceso directo al artista colombiano.

Quedó encantado

Delgado contó que tardó una semana en hacer el ‘blazer’ y que su intención es seguir haciendo estos atuendos para artistas para ver si en algún momento la pega y la contratan para un trabajo más grande.

De hecho, el mismo Jessi Uribe le dijo que había quedado encantado con el diseño y que la volvería a contactar para ver si lo viste para alguna premiación importante.

“Me dijo que qué bonita, pero que si no se la iba a poner porque tenía mucho calor, ‘si me la pongo me ahogo’, y me dijo que se la iba a poner en estos días y me iba a etiquetar”, contó.

Ella misma se encargó de coser las perlas y escoger el diseño del nombre. Cortesía

El blazer tenía en la espalda el nombre del cantante de forma sublimada y parte de las telas que usó fueron importadas. Además, las perlas Swarovski fueron traídas desde Turquía.

“Todo empezó con lo de Servando y Florentino y la idea es seguir haciendo estos diseños tanto para artistas como para el público, son blazer y chaquetas personalizadas decoradas. El plan es ojalá seguirle diseñando a él y la esposa Paola Jara y seguirle haciendo a más artistas como Juanes”, señaló Priscilla, quien es conocida por confeccionar vestidos de novia.

La diseñadora de modas también dijo haber disfrutado mucho el concierto del cantante ranchero, pero que sí sintió que se le pasó muy rápido su show. Es decir, quedó con ganas de verlo más tiempo en el escenario.

Priscilla fue la que vistió a Melissa Mora cuando fue de invitada a los premios Billboard 2016 y también diseñó los trajes de Cheko y Marko Jara, quienes andaban en los premios La Musa Awards en Miami hace unos días.

