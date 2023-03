Jesucristo Superestrella a la tica: Así es la adaptación de esta famosa obra

Darle vida a una obra tan conocida como Jesucristo Superestrella, la cual ha sido adaptada tantísimas veces en todo el mundo y que es tan gustada por muchísimas personas, no es una tarea sencilla.

A Mario Maisonnave le tocó interpretar a Jesús. (Rafael Pacheco Granados)

Hoy en Costa Rica se estrena nuestra propia versión de esta mundialmente reconocida producción y La Teja tuvo el chance de estar en el preestreno del miércoles y, dando un veredicto de una vez, puedo decir que cumplieron la misión de buena manera.

Acá les explico mis razones, eso sí, dejando claro que no soy experto en teatro o en música, solo es la “crítica” de un periodista que ha oído cientos de veces la versión en álbum de Jesucristo Superestrella de Camilo Sesto.

Empecemos, todo buen show debe arrancar de buena manera para enganchar a la audiencia y esta obra lo logró. La llamada “Obertura”, que es una parte únicamente musical, sin duda, puso los pelos de punta. Acá aprovecho para destacar uno de los puntos altísimos de esta producción nacional: los músicos. ¡Qué buen trabajo hicieron! A mi gusto mantuvieron la esencia de la obra, pero a la vez le dieron sus matices propios. Sin el trabajo de esos 11 buenos músicos, habría sido imposible el resultado que lograron.

Ed Quesada se robó el show como Judas. (Rafael Pacheco Granados)

Vamos con los actores. En esta obra, creada originalmente por Andrew Lloyd Webber, hay tres personajes que llevan el peso: Obviamente Jesús, Judas y María Magdalena. Personalmente soy fan del Judas de este musical y por eso aplaudo la elección que hicieron para la adaptación tica. Y es que Ed Quesada sencillamente se roba el show, sus participaciones son las mejores y logra transmitir ese camino de Judas hasta la traición y sus consecuencias. Sin duda se lleva un 10.

Cuando uno oye cantar a Jimena Muñoz siente precisamente lo que pretende la María Magdalena de este musical: se siente la paz que busca darle a Jesús. ¡Qué voz más hermosa y qué buena forma de usarla para interpretar ese importante personaje! Jimena logra que sintamos una gran empatía por su personaje.

Jimena Muñoz le dio a María Magdalena una muy digna interpretación con su hermosa voz. (Rafael Pacheco Granados)

Finalmente llegamos a Jesús, interpretado por Mario Maisonnave. Lo dejo de último, porque en mi opinión, las interpretaciones de Ed y Jimena están un escalón arriba. Pero con esto no digo que lo hiciera mal, todo lo contrario, su actuación es muy buena y eso no es fácil si tomamos en cuenta que en el recuerdo de muchos esta la voz de Camilo Sesto cantando sus partes.

En lo personal, su prueba de fuego era interpretar “Getsemaní”, un momento donde queda solo en el escenario para cantar una de las mejores piezas de la obra, y realmente me convenció, ya solo con eso sacó buena nota.

Aunque ellos tres son quienes llevan el principal peso del show, el elenco es muy grande y cada uno aporta su granito de arena. Las coreografías son espectaculares y ayudan a la dinámica, pues las casi dos horas que dura la obra se pasan volando gracias a eso, el rato es muy ameno. Hablando del elenco, me llamó la atención el vestuario, que decidieran usar ropas modernas y no las del tiempo de Jesús, eso le dio frescura y, a final de cuentas, para los creyentes el mensaje de Jesucristo no envejece, entonces hasta en eso la pegaron bien. ¡Hasta usan celulares!

El Consejo del Sanedrín impresionaba bastante. (Rafael Pacheco Granados)

Finalmente, me gustaría darle una mención honorífica a unos actores más. Primero a Jorge Chicas, quien dio vida al rey Herodes. Este es un papel muy singular, ya que aparece una sola vez, pero es muy peculiar y colorido y Chicas lo hizo de forma extraordinaria. Creo que fue la actuación que se llevó más aplausos y con justa razón. Lástima que la obra le da tan poco tiempo.

También destacan mucho Gabriel Morera en su su papel de Caifás, con una voz tan potente que nada tiene que envidiarle a Carlos Chausson, del álbum de Camilo Sesto, que nos maravilló con su interpretación. Finalmente hay que nombrar a Erick Córdoba como Poncio Pilatos, quien pudo transmitir esa empatía que se le notaba con Jesús, pero a la vez la crueldad.

"Getsemaní" es una de las canciones más bonitas de la obra y el actor se la jugó. (Rafael Pacheco Granados)

En fin, es agradable ver una producción tan buena adaptada de forma extraordinaria en nuestro país. Un aplauso para la producción, se lo ganaron.

Si le entraron ganas de irla a ver le recordamos que la presentarán en funciones jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el próximo 10 de marzo. Las entradas están a la venta en el sitio https://boleteria.teatromelico.go.cr/ y van a partir de los 19 rojitos.

De los 70 Jesucristo Superestrella es una ópera rock, con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, que nace como un álbum en 1970 y para 1971 debuta en Broadway. Habla sobre los últimos días de Jesús, con una interpretación bastante libre, y finaliza con la muerte en la cruz, no se incluye la crucifixión. Ha sido adaptada en muchos países y de muchas formas.

Las partes de Poncio Pilato fueron impactantes. (Rafael Pacheco Granados)

En vez de soldados romanos tradicionales, vimos algunos que parecían militares modernos. (Rafael Pacheco Granados)

La parte de la crucifixión estuvo muy bien dramatizada. (Rafael Pacheco Granados)

Acá en la última cena con los discípulos. (Rafael Pacheco Granados)