Al principio me dijeron que no iba a volver a caminar, me dicen que voy a quedar así o con muchas secuelas. Y la verdad es que ya camino, corro y bailo, no grandes distancias porque ahorita el problema que tengo es el aguante. Me toca descansar porque empieza a doler, aunque hay días en que no me duele nada. Sé que es un proceso y sé que si usted me llama en un mes le voy a decir que tengo mejor capacidad que hoy.