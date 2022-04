Jim Carrey también se retira de la actuación

El actor de comedia Jim Carrey anunció que se retira porque se siente muy feliz con su nueva vida. Archivo (SHAUN CURRY)

Este mes llega a los cines “Sonic the Hedgehog 2″ y con ella la despedida de Jim Carrey de su carrera como actor o al menos esa es su intención en este momento.

El cómico estaba presentando la película de animación en el programa Hollywood Access, pues le da su voz a uno de los protagonistas principales, cuando Kit Hoover, la presentadora del programa le comentó de que Dolly Parton había sugerido la posibilidad de que Carrey interpretara en la gran pantalla a su compañero musical, Porter Waggoner. Sin embargo, Carrey lanzó la bomba: “Bueno, me voy a retirar... probablemente. Hablo en serio, sí”.

“Depende de si los ángeles traen algún tipo de guion que esté escrito con tinta dorada que me diga que será realmente algo importante para que la gente la vea.

“Podría continuar en el camino, pero me estoy tomando un descanso. Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me encanta poner pintura sobre el lienzo. Amo realmente a mi vida espiritual y siento que... y esto es algo que tal vez nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo: Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”, agregó respecto a las posibilidades de un regreso a la pantalla grande.

En los últimos años Jim Carrey ha bajado completamente su ritmo laboral en lo que concierne a sus trabajos de actuación. Se trata de una decisión que fue motivada en parte por el suicidio de su exnovia Cathriona White y los problemas legales que enfrentó posteriormente.

Como parte del vuelco de su vida, también decidió enfocarse en la pintura, alejándose de las grandes producciones que alguna vez caracterizaron a su carrera.