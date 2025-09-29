J.K. Rowling acusa a Emma Watson de “ignorante” y reaviva la polémica por la transidentidad

J.K. Rowling volvió a generar polémica al acusar a Emma Watson de ser “ignorante” sobre la transidentidad. (AFP/AFP)

La escritora británica J.K. Rowling, creadora de la saga Harry Potter, volvió a generar controversia tras acusar a la actriz Emma Watson de ser “ignorante” en relación con la transidentidad.

La declaración se dio en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), donde cuestionó el nivel de experiencia de Watson en la vida real debido a su carrera temprana y a su posición privilegiada.

El origen del enfrentamiento

Rowling aseguró que Watson “echó leña al fuego” mientras ella recibía amenazas de muerte. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Desde hace años, Rowling enfrenta fuertes críticas por sus posturas en torno a la transidentidad, que muchos consideran transfóbicas, aunque ella insiste en que defiende los derechos de las mujeres.

Por su parte, tanto Daniel Radcliffe como Emma Watson se han distanciado públicamente de la escritora, generando una fractura con los actores que dieron vida a Harry, Hermione y otros personajes de la saga.

Las palabras de Emma Watson

La actriz Emma Watson, recordada como Hermione Granger en Harry Potter, se distanció de Rowling hace años.

La semana pasada, durante un pódcast, Emma Watson comentó:

“Creo que mi mayor deseo es que las personas que no comparten mi opinión me quieran”.

La actriz, que actualmente estudia en la Universidad de Oxford, no mencionó directamente a Rowling, pero sus declaraciones reactivaron la tensión.

La dura respuesta de Rowling

Daniel Radcliffe y Emma Watson han cuestionado públicamente las posturas de Rowling sobre la transidentidad. (Instagram /Instagram)

En su publicación, Rowling lanzó una serie de críticas contra la actriz:

“Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que no se da cuenta de hasta qué punto es ignorante. Nunca será colocada en una sala mixta de un hospital público. ¿Ha tenido acaso que desvestirse en un vestuario mixto de una piscina municipal?”

La autora también acusó a Watson de haber “echado leña al fuego” en un momento en que ella recibía amenazas de muerte por sus posturas, y de haber participado “con entusiasmo” en lo que calificó como “pisotear los derechos de las mujeres”.

Emma Watson: de Harry Potter a estrella mundial

Emma Watson, quien debutó como Hermione Granger en 2001 con la película Harry Potter y la piedra filosofal, se convirtió en un ícono mundial tras aparecer en las ocho cintas de la saga.

Posteriormente protagonizó películas como La bella y la bestia y Mujercitas, consolidando su carrera más allá del universo mágico creado por Rowling.

*Esta noticia fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información se tomó de AFP.