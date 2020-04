“Creo que cometí un error, Serrat dice que no, que fue una cosa muy rara. Llevo casi 40 años en esto y siempre antes de salir al escenario pienso que eso puede suceder, y siempre estoy atento. Sé que me enrrollé con un cable, y al siguiente paso me pegué el hostión (un golpazo)”, declaró en el programa de Jordi Évole.