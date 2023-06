Joaquín Yglesias dio a conocer el nombre de la celebridad con la que soñaba ser cuando era un niño

Joaquín Yglesias es un galanazo. (Abraham Rivas/Cortesía)

Una sorprendente confesión hizo en sus redes sociales el tenor Joaquín Yglesias, quien en medio de la felicidad por los cuatro años que cumplió su hijo mayor, este jueves, hizo una inesperada revelación.

El cantante, que tiene bastante pegue por sus dotes de galán, dio a conocer el nombre de la celebridad con la que soñaba ser cuando era un niño y no, no es ninguna estrella de la música, sino del deporte.

Así como lo leyó, cuando era pequeño, Yglesias soñaba con ser Michael Jordan, el famosísimo exjugador de baloncesto estadounidense.

“Cuando era niño siempre soñaba con ser Michael Jordan”, escribió el cantante en un video que compartió en sus historias de Instagram, donde mostró sus habilidades para ese deporte mientras jugaba con sus hijos en un parque de trampolines.

El tenor agradeció la invitación que le dio el centro de entretenimiento porque dijo que la oportunidad le ayudó a cumplir parte de su sueño.

“Ahora sólo me falta medir 1.98 metros y tener habilidad para el baloncesto”, bromeó el cotizado tenor, quien dijo que ama ese deporte.

Joaquín Yglesias la pasó de lo lindo haciendo realidad su sueño. (Instagram)

Dulce papito

En medio de la brincada que se pegó en los trampolines, Yglesias hizo otra publicación mucho más especial en su Instagram, donde dedicó una dulzura de mensaje a su hijo mayor, Lorenzo.

“Hoy (este jueves) cumple cuatro años la persona que me enseñó que el amor puede ir más allá de lo imaginado. Mi amado tesoro que me derritió el corazón con el sonido de su hermosa sonrisa y me sacó las lágrimas la primera vez que me dijo papá, con su primer gateo, sus primeros pasos y su primer canto”, afirmó el tenor en el mensaje, que acompañó con dos fotografías donde está en la celebración del cumpleaños de su hijo en el kínder.

“Lorenzo vino a este mundo en una explosión de luz que nunca se acaba y nos llena de una alegría inmensa con tan solo su presencia. Que Dios te bendiga siempre mi príncipe”, finalizó el artista su mensaje.

Además de Lorenzo, Joaquín y su esposa, Valeza Rodríguez, son papitos de Alessandro, el menor de la familia con dos añitos.

Joaquín y Valeza tienen toda una vida juntos, pues son pareja desde hace 19 años.