Joaquín Yglesias está como loco por el inolvidable momento que vivió con sus hijos

Joaquín Yglesias es uno de los cantantes más exitosos de Costa Rica. Fotografía: Cortesía Joaquín Yglesias. (Cortesía Joaquín Yglesias/Cortesía)

Joaquín Yglesias vivió el martes un momento junto a sus hijos que nunca olvidará, según afirmó en las últimas horas al hablar sobre eso.

El guapo tenor fue el invitado del 2 de setiembre al programa “Teatro al mediodía” que tiene desde hace varios años el Teatro Nacional, recinto que sus dos retoños conocieron por primera vez.

Yglesias mencionó que, a pesar de que se ha presentado muchas veces en el emblemático teatro capitalino, sus hijos nunca lo habían podido acompañar porque sus shows siempre han sido en la noche; pero eso cambió esta semana.

“Me fueron a ver mi esposa (Valeza Rodríguez) y mis hijos que, gracias a que el concierto era al mediodía, pudieron conocerlo por primera vez. Vale, me ha ido a ver muchas veces al Teatro Nacional pero para los chicos era la primera vez. Me llena de orgullo poder haber sido yo quien los llevó por primera vez a nuestra hermosa joya de San José, porque son experiencias que no se olvidan”, afirmó Joaquín en Instagram.

Joaquín Yglesias compartió hermosas fotos junto a su esposa Valeza Rodríguez y sus dos hijos desde el Teatro Nacional. Fotografía: Instagram Joaquín Yglesias. (Instagram/Instagram)

El tenor compartió el mensaje con tres hermosas fotos familiares tomadas en las graderías que conducen al Foyer del teatro, uno de los salones más espectaculares del recinto cultural.

En las imágenes, Joaquín dejó ver su gran felicidad por la presencia de Alessandro (de 4 años) y de Lorenzo (de 6) en el lugar que tantas alegrías le ha dado a él como artista.

Desde luego que la publicación del juez de Nace una estrella, concurso de canto de Teletica, se llenó de lindos comentarios de sus seguidores.

“Divinos y bendecidos”, “¡qué bella familia!”, “hermosa foto, Dios los bendiga”, “se ven hermosos juntos”, fueron parte de las reacciones que sumó la publicación del galán.

