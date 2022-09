Joaquín Yglesias no afloja mientras que Bryan Ganoza se movió muy bien con el merengue

Joaquín Yglesias y Lucía Jiménez no aflojan en su intención de llegar a la final de Dancing with the Stars del próximo 25 de setiembre.

En esta ocasión, a la bonita pareja le tocó bailar hustle y los comentarios de los jueces fueron muy buenos. Pellizcaron 25 puntos.

Lucía sorprendió con una peluca de color amarillo. Lilly Arce.

Curioso fue ver a Luchi con una peluca de color amarillo (que por momentos no le permitía ver bien), dejando por un momento el rojo que la caracteriza desde que participa en el programa de Teletica. Aún así, lució espectacular.

Por su parte, a Bryan Ganoza le volvió a tocar un ritmo tropical como lo fue merengue, recordemos que en la gala en que fue eliminado bailó salsa y no le fue nada bien, por lo que la presión que tenía era grande.

Según su bailarina, Jazhell Acevedo, el Cabro más macabro no cometió un solo error durante los ensayos y siguió al pie de la letra sus instrucciones.

Al Cabro más macabro le fue muy bien con el merengue. Lilly Arce.

A diferencia de la salsa de aquella ocasión, esta vez se mostró más coordinado, suelto y con confianza.

“Definitivamente otra cosa, la coordinación, el ritmo y el movimiento de caderas fueron diferentes (a la salsa)”, le comentó Silvia Baltodano.

Se ganaron 27 puntos, de momento son los primeros en la noche.

Cabe recordar que parejas dejarán este domingo Dancing with the Stars, pero la elección será ruda