Johanna Ortiz abrió su corazón para hablar sobre ella de la forma más honesta que pudo

La siempre guapa y risueña Johanna Ortiz abrió su corazón este jueves para hablar sobre ella de la forma más honesta que pudo.

Joha se pasó de sincera al decir cómo se siente en este momento de su vida, luego de que un seguidor se lo cuestionara en Instagram.

El curioso quiso saber cómo estaba la expresentadora de Repretel y hasta le consultó si se había deprimido en algún momento.

“En este momento me siento muy en paz, liviana, tranquila. Como todas las personas he tenido mis momentos de oscuridad y de tristeza, pero creo que de eso se trata la vida… de transitar por diferentes emociones en las diferentes etapas que vamos viviendo”, afirmó la exparticipante de Dancig with the Stars, de 40 años.

Ni la nacida en Medellín, Colombia –lleva 24 años viviendo en Costa Rica–, ni la persona que le planteó la pregunta relacionaron el tema con el divorcio por el que pasó Johanna el año pasado.

A las puertas de su décimo aniversario de casada, Johanna confirmó a mediados de julio del 2024 que se había divorciado de su esposo Esteban Salazar, con quien tuvo una hija, Aura, de cinco años. La pareja concretó su divorcio el 15 de julio del 2024, según consta en el Registro Civil.

Independientemente de si Joha se refirió entrelíneas o no sobre cómo se siente tras su proceso de divorcio, nuestra mayor alegría es que la empresaria se sienta bien y tranquila a esta altura de su vida.