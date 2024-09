Johanna Ortiz “mete la cuchara” en bronca que armó Mauricio Hoffmann por salón de Jalé Berahimi

Johanna Ortiz fue la primera en cambiarse el look en el nuevo salón de Jalé Berahimi. (Instagram)

Johanna Ortiz recordó que hace ocho días Jalé Berahimi inauguró su salón de belleza y muy sutilmente “metió la cuchara” en la bronca que le armó Mauricio Hoffmann a su amiga por el logo del local.

La expresentadora reconoció que la apertura de Bomboré se dio en medio de la controversia, pero ella es de las que opinan que para todos da Dios y que la competencia es buena.

“Hace una semana inauguró Bomboré y en medio de tanta polémica solo puedo decir que: estoy orgullosa de mi amiga (Jalé) y le deseo todo lo mejor. La vi ponerle alma, vida y corazón al proyecto”, destacó en un posteo que hizo en Instagram este martes.

Ortiz dijo que el salón “está espectacular” y en un tercer punto que escribió se refirió discretamente a la polémica.

“Para todos hay. ¡Qué viva la competencia!”, comentó Joha, quien fue la primera famositica en cambiarse el look en el salón de Jalé.

Johanna Ortiz opinó esto de la bronca que le armó Mauricio Hoffmann a Jalé Berahimi. (Instagram)

Recordemos que Mauricio exigió a Jalé y a sus socios a través de una comunicación legal que dejaran de usar el logo de Bomboré porque, según él, el diseño es una copia del de Blow Dry Bar, el salón que él tiene desde hace 7 años con su exesposa Ericka Morera.

Mau dijo que de no acatarse la petición no descartaba llevar el caso a los juzgados, paso que posiblemente dará ya que el abogado del nuevo salón de Jalé dijo que ellos no cambiarán nada.

