Johanna Ortiz recordó la curiosa manera en que dio el salto a la televisión

Johanna Ortiz no pensó que una pasarela de una óptica, a la que asistió el miércoles, la iba a llenar de tanta nostalgia al llevarla de viaje por un capítulo de su vida pasada.

La presentadora del canal ¡Opa! participó en el lanzamiento de la nueva colección de aros de ópticas Münkel y la actividad le recordó cómo fue que inició en la televisión.

Ortiz, bastante emocionada, revivió en sus redes sociales aquel momento, pues curiosamente a la pantalla chica llegó hace unos 15 años impulsada por una pasarela que hizo para Münkel.

Joha mencionó que ella breteó varios años como modelo y luego de aparecer en revistas, periódicos y televisión, fue que recibió la llamada que le cambió la vida.

“A los días me llaman de Repretel. Resulta que Gastón Carrera (exproductor general de esa televisora) había visto un reportaje, en ese momento no existían las redes sociales, entonces era lo que salía en los periódicos, en las revistas, en la tele. Él (Carrera) se puede decir que fue quien me descubrió”, afirmó Johanna con la sonrisa que tanto la distingue.

Carrera invitó a Joha a hacer un casting para trabajar en Intrusos de la farándula y ella dejó tan buena impresión que al poco tiempo hizo su debut en televisión, en el desaparecido programa farandulero de Repretel.

“Me estaba acordando ahorita de eso, que tengo bonitos recuerdos de la época mía en modelaje y cómo llegué a la televisión, prácticamente gracias a una pasarela de ópticas Münkel”, agregó Johanna.

En Repretel, Joha trabajó por siete años y tras la salida del aire de Intrusos, el 30 de setiembre del 2016, ella se dio una pausa, que interrumpió brevemente en el 2017 cuando fue parte de Dancing with the Stars de canal 7.

Tras el concurso de “ballroom”, Joha se mantuvo fuera de la televisión hasta este año, cuando se anunció con bombos y platillos su regreso a la pantalla, ahora como rostro de canal ¡Opa! y en el programa ¡Opa hogar!

En la nueva televisora, Johanna se reencontró con Gastón Carrera, el productor que la descubrió, pues el ecuatoriano es ahora el Director de Contenidos del canal dirigido por el periodista Douglas Sánchez.