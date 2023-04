Johanna Solano confesó que hace cuatro meses tomó la mejor decisión de su vida

Johanna Solano hizo una pequeña confesión en su cuenta de Instagram, que dejó a muchos de sus seguidores asombrados.

La Miss Costa Rica 2011 salió este viernes de viaje con su mamá, pero antes publicó que hace cuatro meses tomó la mejor decisión de su vida.

La protagonista de la nueva película nacional “Hermosa justicia”, contó que desde que inició este 2023 tomó la decisión de llevar una dieta estrictamente vegana y que gracias a esta, ahora tiene más músculo y se siente con más energía.

“Como esta decisión no la tomé para demostrarle nada a nadie, sino por convicción personal, no había sentido la necesidad de comentarlo con nadie, pero sinceramente se siente bien demostrar en carne propia, que no hace falta dañar o explotar a ningún otro ser para nutrirnos, para comer rico, para consumir suficiente proteína y aumentar masa muscular o para tener energía. Además, que el acompañamiento de mi familia, mi pareja y mi nutricionista ha sido extraordinario y les debo una mención especial. Me apoyan, me ayudan, me motivan todos los días, y hasta se han ajustado por mí”, confesó.

La persona vegana es la que consume alimentos con base en plantas y no incluye proteína animal o productos derivados de los animales.

Ya ven, ese es uno de los secretos de la modelo y ahora actriz que la hacen lucir un cuerpo tan espectacular.