Johanna Solano contó cómo se siente después del terrible accidente que tuvo en Sudáfrica

Johanna Solano abrió su corazón para contar cómo se siente después del accidente que sufrió en Sudáfrica, revelando sus emociones y el proceso de recuperación que está viviendo tras el incidente.

La guapa, quien llegó hace unos días al país, contó por Instagram que ya está en su casa recuperándose.

“Gracias a Dios, ya estoy en casa. Cada día con un poquito menos de dolor. En términos de movilidad, de los alcances de la lesión, eso lo podemos ver hasta después. Me estoy revisando, después les voy a contar lo que estamos haciendo por ahora. Pero quería contarles que estoy en casa, que me estoy recuperando, que en comparación, como estaba al principio, me siento mucho mejor y espero que cada día vaya mejorando con la ayuda de grandes profesionales”, comentó.

Solano dejó ver que una de las cosas que más le da tranquilidad es el hecho de estar en su casa. Incluso dijo que todo se sentía mejor en su casita, donde tiene el apoyo de su novio Juan Manuel Espinar y sus mascotas.

Recordemos que la exmiss Costa Rica, el pasado 19 de marzo, sufrió una horrible caída en una competencia de ciclismo de montaña en Sudáfrica.

En esta caída, quien se llevó la parte fea fue su rodilla derecha, a tal punto que la tuvieron que internar para hacerle una cirugía de la que se está recuperando.