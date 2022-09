Johanna Solano dio a conocer la importancia que tiene su novio en su vida

La exmiss Costa Rica y triatleta Johanna Solano reveló lo importantes que son su novio, Juan Manuel Espinar y su perrito Franco para que a ella les vaya tan bien en las competencias.

La guapa aseguró que tiene un equipo de lujo, pues a su pareja le toca despertarla y hacerle desayunito, mientras que a su cachorro le toca motivarla.

“Dios es el que me da fuerzas cuando voy sobre la bici. Pero tooooodo el proceso para lograr subirme a ella, es gracias a estos dos. Siempre vacilo a Juanma cuando me va bien en alguna carrera dándole la medalla a él, jaja, y es que la verdad así es. El que pone la alarma, el que hace el café, el que me prepara el desayuno, y el que además tiene que regresar al cuarto a hacernos sacados de la cama a Franco y a mí es él. Solo le hace falta montarme a la bici, y creo que lo ha hecho en un par de ocasiones.

Johanna Solano y su nuevo novio se accidentaron mientras andaban en bicicleta

“Franco por su lado se encarga de acurrucarme y llenarme de besitos mientras me voy despabilando, recibirme de los entrenamientos con esa felicidad explosiva y en algunos entrenamientos hasta va en el carro echándome porras”, contó en sus redes.