Johanna Solano está muy molesta por un video de ella que anda circulando

Johanna Solano es modelo, presentadora y deportista. Instagram

En redes sociales anda circulando un video de Johanna Solano que tiene muy molesta a la exreina de belleza.

Lo que la tiene más furiosa es que no sabe desde hace cuánto lo publicaron porque fue hasta este martes que se dio cuenta de la situación.

Y es que hicieron un video con su voz y sus fotos para promocionar una página que es posiblemente una estafa, porque les piden invertir dinero en una plataforma que después los hará millonarios.

En el audio se logra escuchar una voz que es igual a la suya, por eso le preocupa que la gente de verdad crea que se está prestando para ese tipo de timos.

Joha dijo estar muy sorprendida con lo idéntica que se escucha su voz y que espera que nadie se la haya creído.

“Tenga cuidado con la inteligencia artificial, está llegando a otro nivel. Obviamente esto no es nuevo, ya lo sabemos desde hace años, le ha pasado a gente mucho más importante, mucho más influyente que yo, pero nada, de verdad cerciórese si alguien está diciendo algo en un video y lo escucha sospechoso e, incluso, si el video parece real como en este caso, que la gente que no me conoce en persona se lo puede creer totalmente”, advirtió.

Este es el video sobre Johanna Solano que anda circulando en redes para estafar.

La también presentadora de televisión mencionó que una persona casi cae y le escribió para decirle que estaba a punto de invertir, pero que quería antes corroborar unos datos y que ahí fue donde se enteró de la estafa.

“Si ven algo de este tipo de cosas, métanse a la página de la persona y vean si ha publicado algo de eso antes, si habla de ese tema normalmente, si es uno de los negocios en los que está metido, e incluso escríbale a esta persona con total libertad. Es el dinero de ustedes, cuídenlo, atesórenlo, no se lo den a cualquiera. Y estas promesas son mentiras, nadie te va a triplicar la plata en cinco segundos”, mencionó.

LEA MÁS: Unas fotos de Johanna Solano “hablan” por sí solas de algo que la gente dice mucho sobre ella

La guapa, además, contó que alguien del medio farandulero la llamó para decirle que habían hecho lo mismo con su imagen, pero que en su caso su voz sí sonaba como hecha por una computadora.