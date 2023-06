Johanna Solano habla de la canita al aire que se echó la semana pasada

Johanna Solano en una playa de Tailandia, donde estuvo hace unas semanas.

Johanna Solano se sinceró con sus seguidores en Instagram al hablar de la canita al aire que se echó la semana pasada y que la tiene sin ninguna culpa.

Aunque es muy fiel a sus rutinas de ejercicio y entrenamiento, la exmiss Costa Rica confesó a sus seguidores que hace unos días no lo fue, pues decidió tomarse un descanso para recargar baterías.

“¿Saben cuándo se da cuenta uno que necesita un descanso? Cuando se toma y no se siente ni un poquito de culpa. Eso me pasó la semana pasada. Hice gym si acaso lunes y luego decidí tomarme libre toda la semana. No hice bici, no corrí, y la verdad que me siento recargada”, contó Solano.

Johanna Solano confiesa algo que nadie imaginaría

Joha es una gran aficionada al deporte y aclaró que aunque esos descansos son necesarios, no tienen que ser a cada rato. En su caso, reveló, que procura echarse ese pecadillo sin culpa una vez al año.

También se mostró bastante emocionada al hablar de que casi casi tiene decidido volver a practicar el triatlón, porque hay un par de carreras que le están cerrando el ojo y la tienen muy ilusionada. “Eso es importante, moverse por objetivos”, dijo Solano.

Johanna Solano es una apasionada del deporte. (Instagram)

Este lunes fue Karina Ramos quien habló sobre las ventajas de hacer ejercicio de cara a sus planes para cuando sea una adulta mayor de 85 años, y un día después es Joha que viene con un mensaje algo distinto, pero siempre promoviendo la actividad física. ¡Aplausos a ambas!