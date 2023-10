Johanna Solano nos confesó por qué dejó el fútbol (donde era buenísima) y optó por el triatlón

Johanna Solano es actualmente la presentadora de Nace una estrella.

Si hay alguien en la farándula nacional a la que le gusta hacer deporte es a Johanna Solano y no por nada tiene ese cuerpazo a sus recién cumplidos 33 años.

La exmiss Costa Rica 2011 inició desde muy pequeña a practicar fútbol, por eso es buenísima con la pecosa, pero desde hace unos 12 años se enamoró del triatlón, una disciplina que la hace madrugar todos los días para salir a entrenar.

La presentadora de Nace una estrella nos contó que fue después del Miss Universo que empezó, primero a competir en atletismo y después fue conociendo un poco más de la natación y del ciclismo hasta que no se pudo decidir cuál de los tres deportes practicar y por eso sigue compitiendo en todos.

El ciclismo es de sus deportes favoritos porque le permite conocer muchos paisajes.

“Lo hago principalmente por un tema de salud, pero de alguna forma me gusta esa forma de mí como disciplinada, comprometida y competitiva. Todos los días encuentro un nuevo límite, todos los días son difíciles, todos los días me sorprendo a mí misma, porque siempre se puede mejorar en un deporte de rendimiento, no hay un tope”, señaló.

La modelo reconoce que ser deportista es algo cansado porque debe entrenar mínimo dos veces al día, pero que a ella le encanta retarse y probarse a sí misma que puede ser disciplinada.

Tirarse a la piscina casi todas las mañanas no es mucho de su agrado.

“Yo entreno entre 16 a 18 horas a la semana porque al ser triatlón la logística es un poco complicado porque son tres deportes, más el gimnasio, entonces son cuatro disciplinas que tengo que distribuir en la semana y hay que entrenar por lo menos dos veces al día. Se hace un entrenamiento en la madrugada, se trata de llevar el día como una persona normal, eso sí, tratando de hidratarme, de comer bien, de descansar si es posible, y al final de la tarde hago el segundo entrenamiento del día y si no tengo algún evento, me toca recuperarme para levantarme al día siguiente de madrugada (4 a.m.)”, explicó.

Joha confesó que el entrenamiento que más le gusta es andar en bicicleta porque es su fuerte y porque le permite conocer muchos lugares diferentes mientras se ejercita. En cambio tirarse a la piscina no es tanto de su agrado porque reveló que la hace sufrir mucho.

“No aprendí a nadar de pequeña, aprendí ya de 23 años, ya muy grande para ser competitiva digamos, entonces, es la disciplina que más me reta, el que más me cansa, en el que me es más difícil ver avance. A nivel físico y mental es muy pesado para mí, pero precisamente es al que más le pongo ganas porque esperaría que en algún momento sea uno de mis fuertes, esa es la fe y por lo que me levanto todos los días a practicarlo”, dijo.

No hay día que Johanna no practique algún ejercicio, pues es muy disciplinada y su cuerpo se lo pide.

Cuando va al gimnasio, la exreina de belleza trata de enfocarse más que todo en las pesas y hacer sentadillas para tratar de reponer toda masa muscular que pierde al practicar el triatlón.