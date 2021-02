Sí, lo que pasa es que se trata de una faceta que he tenido en segundo plano. Me gradué del Conservatorio Castella en artes escénicas y ya he tenido algunas participaciones en sketches, pero como protagonista de una película esta fue la primera vez. Creo que la experiencia que he tenido en otros ámbitos como la tele y concursos de belleza me dieron mucha confianza, al igual que me la dio todo el equipo de producción.