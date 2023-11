Johanna Solano se puso chivísima por un “favor” que le pidieron

Johanna Solano se molestó con la petición que le hicieron. Archivo.

La exreina de belleza Johanna Solano está muy molesta con uno de sus seguidores tras hacerle una petición.

La guapa pelinegra, como es costumbre, le gusta interactuar con sus seguidores en redes sociales, ya sea para mantener la comunidad activa o hasta para darles algunos consejitos y en ese contacto con ellos recibió una petición que la tiene bastante molesta.

Un usuario por medio de Instagram le escribió: “Hola, Joha, sé que no me conoces, pero tal vez me puedas ayudar a difundir estas fotos de mi perrita, que con el dolor de mi alma la tengo que dar en adopción por el espacio. Ella se llama Akira, tiene ocho años, está castrada y con las vacunas al día y no hace sus necesidades dentro de la casa”.

Solano, al ver el comentario, se enojó muchísimo, al punto que ni siquiera compartió las fotos y más bien le contestó: “Esto me enoja mucho. Tener un perro no es fácil, ni color de rosa. Desde el momento que decidimos tenerlo adquirimos un compromiso con él, como haríamos con un hijo. Se hacen ajustes, se habla, se cambian cosas, pero jamás se abandona”.

Johanna Solano se enojó y más bien le contestó al seguidor que le pidió un “favor”. Instagram

Sin duda, la deportista, quien es una fiel amante de los animales, le dejó una lección a sus seguidores y terminó escribiendo: “¿Se pueden imaginar la confusión y dolor de la perrita, al ver que su “mamá” no regresa?”.