Johanna Solano suelta una gran noticia que la tiene muy feliz y deseando que llegue el gran día

Johanna Solano es una de las presentadoras de Nace una estrella de Teletica. (Instagram/Instagram)

La guapa Johanna Solano dio una gran noticia que la tiene con una sonrisa de oreja a oreja y deseando que se llegue ese gran día que tanto estaba esperando.

La presentadora de Nace una estrella confesó que después del accidente que tuvo en su bicicleta, en marzo anterior en Sudáfrica, ha tenido semanas de muchas dudas, pero por lo visto ya eso quedó en el pasado.

Johanna Solano había publicado estas impactantes fotos tras accidente en Sudáfrica. (Instagram/Instagram)

“Pasaron casi tres meses hasta que logré montarme en una bici otra vez, seguramente creerían que moría por volver a entrenar y la verdad que han sido semanas de muchas dudas sobre mi futuro deportivo y un día de la nada encontré la motivación de los comentarios al momento del accidente y no pude evitar llorar”, empezó diciendo en un reel que compartió en sus redes.

“Lloré porque me llenó el corazón recordar que completos desconocidos valoran mi esfuerzo y confían en mi fortaleza, más que yo misma, me emocioné de pensar en la gran lección de coraje y resilencia que me estaban dando sin pensarlo”, agregó en su relato.

Johanna Solano hizo un gran anuncio

Después de contar que ya sanó, tanto por dentro como por fuera, se vino la gran noticia.

Joha contó que ya se inscribió para su próxima carrera, que será el Gran Fondo Guanacaste, que se realizará el 6 de julio, prueba en la que volverá con todo a su gran pasión que es el ciclismo.

El accidente que tuvo hace tres meses la había dejado con la rodilla derecha completamente lesionada, hasta tuvieron que operarla, pero luego de mucho esfuerzo y terapias ya está lista para volver a dar la pelea en carretera.