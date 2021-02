Ya hoy estoy más tranquila porque ayer (miércoles) cuando me desperté todo era una locura. Yo publiqué el video el martes, pero al otro día mucha gente lo había compartido. Cuando entré a la radio en la mañana me dio un ataque de ansiedad y le pedí a mi jefe que si me podía ir a la casa porque nunca me había pasado algo así. El teléfono no paraba de sonar, tenía muchos mensajes y veía mi nombre por todo lado, me dio miedo y me impactó todo lo que estaba pasando.